Veliki požar na zgradi južnoafričkog parlamenta u Kejptaunu

Veliki požar izbio je rano jutros u zgradi parlamenta u Kejptaunu u Јužnoafričkoj Republici.

Na snimcima se može vidjeti kako vatra guta krov zgrade parlamenta dok vatrogasci pokušavaju da ugase požar.

Portparol lokalne vatrogasne službe izjavio je da da su se na zidovima pojavile pukotine što bi moglo da izazove urušavanje.

Prema njegovim riječima, vatrogasne službe su obavještene o požaru oko pet sati po lokalnom vremenu.

Uzrok požara za sada nije poznat, prenosi Sputnjik.

#CapeTown #SouthAfrica JUST IN: Firefighters are currently battling a large fire at the Parliament building in Cape Town. pic.twitter.com/Xvhc3w7y85