Vens izazvao buru izjavom o Izraelu: "Idite dođavola"

VAŠINGTON - Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens uputio je do sada najoštrije kritike na račun dijela izraelskog političkog establišmenta, tvrdeći da pojedini zvaničnici pokušavaju da opstruišu američke pregovore s Iranom i utiču na javno mnjenje kako bi rat bio nastavljen.

Gostujući u trosatnom podkastu The Joe Rogan Experience, Vens je izjavio da postoje ljudi unutar izraelskog sistema koji, kako je rekao, "bez ikakve sumnje manipulišu i pokušavaju da promijene američko javno mnjenje kako bi rat trajao unedogled".

Uz to je još dodao:

"Idite dođavola. Radiću ono što je najbolje za američki narod."

Tvrdi da je bio meta koordinisane kampanje

Vens je naveo da su osobe povezane s pojedinim izraelskim zvaničnicima organizovale kampanju protiv njega zbog nastojanja da postigne sporazum s Iranom u skladu s ciljevima predsjednika Donalda Trampa.

Prema njegovim riječima, kampanja je uključivala curenje informacija medijima i napade na društvenim mrežama s ciljem diskreditacije njegovih diplomatskih napora, ali je naglasio da nema problem s tim što strane države pokušavaju da utiču na Vašington, već kada "američki političari dozvole da takav uticaj promijeni njihove odluke".

Dotakao se i slučaja Epstin

Tokom razgovora Vens se osvrnuo i na slučaj Džefrija Epstina, priznajući da je Bijela kuća loše komunicirala objavljivanje dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prestupnikom.

Istovremeno je rekao da vjeruje kako je Epstin imao veze s američkim i izraelskim obavještajnim strukturama, ali nije iznio dokaze koji bi potvrdili te tvrdnje.

Vensove izjave dolaze u trenutku kada su odnosi između Vašingtona i dijela izraelskog rukovodstva pod dodatnim pritiskom zbog različitih stavova o američkoj politici prema Iranu i pokušajima postizanja dugoročnog primirja, navodi "NewArab".