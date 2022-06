Vrhovni sud SAD ukinuo pravo na abortus

VAŠINTON - Vrhovni sud Amerike poništio presudu kojom je pravo na abortus prije 50 godina legalizovano širom zemlje, nakon čega će više miliona žena u zemlji izgubiti svoje zakonsko pravo na abortus.

Odluka otvara mogućnost saveznim državama da zabrane taj postupak i očekuje se da će mnoge od njih to što prije učiniti.

Procjenjuje se da će polovina američkih država uvesti nova ograničenja ili zabrane, piše Index.

Ukupno se očekuje da će pristup pobačaju biti prekinut za oko 36 miliona žena u reproduktivnoj dobi, prema istraživanju Planned Parenthooda, zdravstvene organizacije koja pruža usluge pobačaja.

26 state are expected to ban or severely restrict abortion rights in wake of the Supreme Court's ruling overturning Roe v. Wade. https://t.co/grzGjz0tJH pic.twitter.com/D9HNjdrWjn