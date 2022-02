Zaharova: NATO htio da uništi Jugoslaviju, Rusija neće Ukrajinu

NATO je želio da uništi SR Jugoslaviju tokom bombardovanja 1999. godine, dok Rusija u Ukrajini sprovodi specijalnu vojnu operaciju koja ima odbrambeni cilj, izjavila je danas portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je tako prokomentarisala konstaciju Tanjuga da mnogi analitičari porede Putinove argumente i vojnu strategiju u Ukrajini sa onom koju je NATO koristio tokom napada na Jugoslaviju.

"Takva poređenja nisu adekvatna, niti validna. Mi znamo kako Zapad voli da lažira i iskrivljuje činjenice. Drugo, ministar Lavrov je ranije danas podsjetio na konferenciji da je NATO bombardovao Jugoslaviju. Tražili ste razlike? Dakle, NATO je tada ciljao vojnu, civilnu infrastrukturu, bilo je to 'tepih' bombardovanje. Bombardovali su kinesku ambasadu, rekli su da je greška. Koliko je civila poginulo jer su bili na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme zbog NATO bombi", zapitala je Zaharova.

Zaharova je upitala koji je bio plan NATO-a da se bombarduje Jugoslavija.

"Ne da se svrgne tadašnja vlada, već da se uništi vaša zemlja. Bila je to akcija protiv civilnog društva. Neću ulaziti u temu uranijumske municije. Naša vojna operacija ima defanzivni cilj i nije prvi put da se ovo dešava", poručila je ona.

Zaharova je rekla da je režim iz Kijeva slao trupe na istok Ukrajine da ubija i 2020. godine, prošle godine takođe.

"Slali su tenkove i razno oružje protiv svojih državljana koji su bili lojalni svojoj vladi i nisu željeli da se pokore neustavnoj vlasti. To je bila agresija u ime režima iz Kijeva. Tada su nas ljudi sa istoka prvi put zamolili za pomoć", kazala je portparolka ministarstva.

Ona je podsjetila na referendume u Donjecku i Lugansku.

"Tada je glasanje bilo javno. Poslali smo tim ljudima humanitarnu pomoć, lijekove, razne vrste pomoći, za djecu, ne bi preživjeli hladnoću da im nismo pomogli... Pomogli smo u nacrtu Sporazuma iz Minska. Pokušavali smo osam dugih godina da ubijedimo da se Kijev drži Sporazuma. Osam godina traje taj krvavi konflikt. Pokušali smo da odgovornim ljudima (u Kijevu) skrenemo pažnju, ali sve te prilike su nestale", dodala je ona.

Zaharova je istakla da je u međuvremenu dopremljeno novo oružje u Ukrajinu, da su ljudi morali da bježe iz svojih domova i da je Rusija zato morala da pokrene operaciju.

"U pitanju su ciljani udari na vojnu infrastrukturu. U junu 2021. godine, skretali smo pažnju na provokacije i subverzije NATO zemalja usmjerenih prema našoj zemlji. Podsjetiću na upade NATO brodova u Crno more. Provokacije na moru se nisu tu zaustavile, već su se preselile u vazdušni prostor. Sve se to dešavalo iznad naše teritorije i Crnog mora. Od oktobra do novembra registrovali smo pet ili šest vazdušnih incidenta. Ukrajina je pokušavala da nas isprovocira na svaki mogući način, koristeći svoju i NATO opremu, kao i razne vrste ofanzivnog naoružanja", naglasila je ona.