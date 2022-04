Zapaljeno skladište nafte u Rusiji, Moskva optužuje Kijev

MOSKVA - Ugašen je požar na tri od šest rezervoara sa dizel gorivom i benzinom u skladištu nafte u Belgorodu, izjavio je danas portparol hitnih službi.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov jutros je saopštio da je došlo do požara na skladištu nafte, kao posljedica napada dva ukrajinska helikoptera koji su na maloj visini ušli u ruski vazdušni prostor.

"Požar u tri rezervoara sa naftnim derivatima je potpuno ugašen, a u toku je gašenje vatre na još tri rezervoara", rekao je portparol hitnih službi za RIA Novosti.

Prema njegovim riječima, postoji opasnost od širenja vatre na još jednu cisternu sa 2.000 kubnih metara dizel goriva.

Prema najnovijim informacijama, u incidentu nije bilo žrtava ni povrijeđenih.

Iz okolnih kuća evakuisane su 43 osobe, a u gašenju požara učestvovao je i helikopter Mi-8.

Video reportedly of the two Ukrainian Mi-24 helicopters that took part in the attack on the oil facility in Belgorod. https://t.co/Ue5sVJPPZ8 pic.twitter.com/NRpEAHcc4B