Zemljotres kod Milana: "Sve se treslo, pomjerile su se zavjese i kauč"

MILANO - Potres magnitude 4,9 stepeni po Rihteru registrovan je nedaleko od Milana, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa bio je 29 kilometara istočno od Milana.

"Sve se treslo, pomjerile su se zavjese i kauč", napisao je jedan korisnik devet kilometara od epicentra.

Italijanska vulkanološka agencija saopštila je da se potres magnitude između 4,3 i 4,8 stepeni osjetio u području oko Bergama, na sjeveru Italije, javio je Rojters.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Northern Italy 40 min ago pic.twitter.com/oWxjTc9Xc8