Zemljotres magnitude 7,5 stepeni pogodio sjever Perua

LIMA - Zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas sjeverni Peru, oko 40 kilometara od grada Baranke, saopštio je američki Geološki zavod (USGS).

Trenutno nema izvještaja o povrijeđenima ili šteti u zemljotresu, koji se osjetio čak i u prijestonici Limi.

Potres se dogodio na dubini većoj od 100 kilometara, ograničavajući nivo podrhtavanja.

Evro-mediteranski seizmološki centar objavio je na "Tviteru" da se zemljotres dogodio u veoma rijetko naseljenom dijelu amazonske prašume.

Američki sistem za upozorenje na cunami saopštio je da nakon zemljotresa nema upozorenja na cunami.

#Breaking ⭕ A magnitude 7.5 #earthquake struck #Peru early Sunday morning. The earthquake's epicenter was reported in the #Amazonas region but was also felt in the capital of #Lima and other neighboring towns. #quake #sismo #temblor #terremoto#video pic.twitter.com/K2MB5NSMqW