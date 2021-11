Žena zapalila kovid hotel

Ženska osoba je u nedjelju zapalila kovid hotel u Kvinslendu u Australiji u kojem je bila smještena sa njeno dvoje djece i primorana na karantin od dvije nedjelje.

Žena je uhapšena i optužena za podmetanje požara.

U nedjelju ujutru vatra je zahvatila gornji sprat hotela "Pacifik" u gradu Kernsu na sjeveroistoku Kvinslenda. Iz hotela je moralo da se evakuiše više od 160 ljudi.

Residents of a Cairns hotel quarantine facility have been forced to evacuate this morning after a fire erupted. No injuries were reported, however, a 31-year-old woman has been charged following initial investigations into the blaze. #9News Full details: https://t.co/9UHNrzcWTR pic.twitter.com/ssOcZGcd1w

Na sreću niko nije povrijeđen.

Načinjena šteta na zgradi je bila ogromna pa su vlasti primorale ljude da se presele u druge kovid objekte.

Vlasti kažu da je 31-godišnja žena zapalila vatru ispod svog kreveta, nakon što je provela par dana u obaveznom karantinu zato što je ušla u Kvinslend iz druge države.

Prije incidenta ona je navodno pravila druge probleme osoblju hotela tokom svog boravka.

Australia: A 31-year-old mother of two is in custody & facing arson charges after she lit a fire underneath a bed of a Covid-19 quarantine hotel room in Cairns where she had been staying with 2 children forcing the entire building to be evacuated. No one was injured in the fire. pic.twitter.com/TIrJNAa4Wl