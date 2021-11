Aguero završava karijeru

Jedan od najboljih napadača na svijetu Serhio Kun Aguero moraće da završi fudbalsku karijeru zbog srčanih problema, prenose španski mediji.

Kako se navodi, tridesettrogodišnji Argentinac će tu odluku zvanično saopštiti na konferenciji za medije naredne nedjelje.

On je prošlog mjeseca u finišu prvog poluvremena utakmice protiv Alavesa napustio teren zbog bolova u grudima.

Aguero je ljetos stigao na Kampo nou iz Mančester Sitija, dugo je pauzirao zbog povrede i odigrao je svega 165 minuta na pet utakmica i dao jedan gol.

U Sitiju je postigao 260 golova, najbolji je strijelac u istoriji kluba i osvojio pet titula u Premijer ligi.

Karijeru je počeo u Independijenteu (2003-2006), a potom je igrao za Atletiko Madrid (2006-2011).

Sa Atletikom je osvojio Ligu Evrope i Superkup Evrope.

Sa Argentinom je ljetos osvojio Kopa Amerika, a ima i zlatnu medalju sa Olimpijskih igara 2008. godine.

Sergio Agüero’s set to retire from football due to heart problems, @gerardromero reports. The decision has been made and Barcelona have been informed.