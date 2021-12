Aguero završio karijeru, emotivan oproštaj i suze za kraj

Posljednjih dana bilo je govora da Serhio Kun Aguero napušta fudbal zbog problema sa srcem, a danas je na Nou Kampu stigla i potvrda.

Nedavno je na utakmici za Barselonu imao problema zbog čega je morao da napusti na teren.

Barselona organizovala konferenciju za medije, a Aguero je u emotivnoj objavi zaplakao, rekavši da je zdravlje na prvom mjestu i da zbog problema sa srcem mora da prekine da igra.

"Ova konferencija je zakazana da bih vam rekao da završavam karijeru. Odlučio sam se za to, bila je to preteška odluka, ali problem koji sam imao prije mjesec i po dana pokazao se ozbiljan. Medicinski tim mi je rekao da bi najbolje bilo da prestanem sa igranjem. Prije desetak dana sam odlučio to, pokušao sam da pronađem nadu, nije je bilo. Ponosan sam na svoju karijeru, uvijek sam sanjao da igram fudbal. Moj san je bio da igram u Primeri i Evropi. Hvala Aletiko Madridu kada su me pokupili još kada sam bio klinac. Hvala Mančester sitiju, tretirali su me sjajno. Za kraj, hvala Barseloni, ovaj tim je nevjerovatan! Jedan od najboljih klubova na svijetu, tretirali su me sjajno", rekao je Aguero.

Emocije posebno nije uspio da sakrije kada se dotakao reprezentacije, ali i porodice koja ga je uvijek podržavala.

"Želim da se zahvalim mom omiljenom timu - Argentini. Svima vama koji ste ovdje, koji me volite, mojoj porodici. Saigračima želim da poručim da sam dao sve od sebe da pobijedimo, ali... Hvala što ste mi pomogli da napredujem, u glavi sam srećan i spreman za novi život. Znam da me mnogi ljudi vole, svi ste me tretirali dobro", dodao je Aguero.

Barselona je spremila video emcija, legendarne golove i poteze Serhia Aguera, a potom se novinarima obartio Đoan Laporta, prvi čovjek katalonskog kluba.

"Moram kratko, ovdje sam među vama, ali su ovdje i svi predstavnici klubova u kojima je igrao Serhio. Kao što smo vidjeli na videu, ostaje žal zbog svega što si mogao da budeš u Barseloni, ali imaš svu našu podršku za sve. Gdje god da si igrao, bilježio si ogromne uspjehe. Vidjeli smo kakav si šampion čim si stigao, kada si igrao u Atletiko Madridu željeli smo te ovdje, ali... Nadam se da će ti i karijera poslije fudbala biti uspješna, sve najbolje Serhio", rekao je predsjednik Barselone.