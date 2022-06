Al Kelaifi: Što se nas tiče, Superliga je odavno mrtva

Predsjednik Pari Sen Žermena Naser Al Kelaifi izjavio je da francuski klub nije zainteresovan za projekat Superlige Evrope, prenosi španski sportski list "Marka".

Projekat Superlige pokrenut je u martu prošle godine, ali je brzo ugašen odustajanjem engleskih timova. Ideju i dalje podržavaju Real Madrid i Barselona, kao i Juventus.

"Što se nas tiče, Superliga je odavno mrtva. Real je osvojio Ligu šampiona. Zaslužio je da je osvoji, slavili su danima, nedjeljama, a sada pričaju da ne žele da je igraju. Ako nisu srećni, ne moraju da igraju Ligu šampiona. To je najbolje takmičenje na svijetu, ali ponavljam da je Superliga za mene mrtva", rekao je Al Kelaifi.

Prvi čovek PSŽ-a odgovorio je i na žestoke kritike čelnika Real Madrida poslije odluke Kilijana Embapea da produži ugovor sa "svecima" iako je francuski reprezentativac bio na pragu prelaska u madridski klub.

"Poštujem Real, to je veliki klub, ali je Kilijan nije ostao u PSŽ-u zbog novca. Ponuda Reala je bila bolja od naše. On je naš fudbaler, ali je imao ponuda i nekih engleskih klubova, ne samo Reala. Kilijana zanima projekat. On je Parižanin, Francuz, htio je da ostane u našem klubu kako bi predstavljao svoj grad i svoju državu. Novac mu nije najbitniji, želi projekat i želi da pobjeđuje", rekao je Al Kelaifi.

On je ponovio da Real prošle godine nudio 180 miliona evra za Embapea.

"Ne znam šta u Madridu pričaju, ali ja već 18 mjeseci znam da Embape želi da ostane. Čuo je da u Madridu pričaju da želi u Real, ali to jednostavno nije bila istina. Sada pričamo o posljednjoj ponudi Reala, ali prošlog ljeta su nudili 180 miliona evra, ali ja sam to odbio. Ljudi su mi rekli da sam lud, jer sada Embape može navodno da ode besplatno. Razumijem da su u Realu razočarni, ali nije pošteno da sada govore laži o Embapeu", istakao je Al Kelaifi.

Predsjednik Pari Sen Žermena je naveo da ga ne brinu optužbe da francuski klub krši finansijski fer-plej.

"Imamo fudbalski projekat koji gradimo i koji mora da raste. Ne brinemo se, jer nemamo vremena za gubljenje. Svake godine, svako ljeto ista priča. Uvijek fer-plej i priča da ga ne poštujemo. Znamo šta smijemo, koga možemo da dovedemo... Znamo dosta bolje od onih koji nam djele savjete. Pričalo se da je finansijski nemoguće dovesti Lionela Mesija, a mi smo na njemu zaradili", zaključio je predsjednik Pari Sen Žermena.