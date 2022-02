Aleksandar Vučenović novi igrač Željezničara

Aleksandar Vučenović novi igrač Fudbalskog kluba Željezničar.

Sada već bivši fudbaler finske Hake pojačao je redove premijerligaša sa "Grbavice".

Austrijski napadač potpisao je ugovor do kraja sezone uz opciju produženja na još jednu godinu. Aleksandar Vučenović rođen je u Sent Poltenu 10. oktobra 1997. godine. Igrao je za omladinske selekcije Sent Poltena čiji je bio i seniorski član.

U februaru 2020. godine odlazi u slovački Sered gdje je igrao godinu dana, a potom odlazi u finsku Haku čiji je član bio do dolaska u "Želju".

Vučenović igra na poziciji napadača, a danas će se priključiti pripremama ekipi Željezničara u Konjicu.