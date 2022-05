Bivši golman Mančester junajteda: Ostalo mi je još šest mjeseci života

Ljekari su mi rekli da mi je ostalo još šest mjeseci života, pošto mi je dijagnostifikovana teška bolest, izjavio je bivši golman škotske fudbalske reprezentacije Endi Goram, prenose britanski mediji.

Goram (58) kaže da je ignorisao početne simptome bolesti. Legendarnom golmanu je dijagnostifikovan karcinom jednjaka, koji je metastazirao na jetru, pluća i rebra.

"Boriću se kao što se nikada nisam borio. Riječ neoperabilni karcinom me je slomila. Znao sam da želim da se borim. Ljekari su mi rekli da mi hemioterapija može produžiti život za tri mjeseca, a bez nje mi je preostalo šest. Ljekar mi je rekao da uživam u svakodnevnom životu. Bol je podnošljiva. I dalje mogu da vidim prijatelje koje želim i da budem svoj. Jedina razlika je u tome što sat na bombi otkucava", rekao je Goram za "Dejli rekord".

Goram je u karijeri branio za Oldam, Hibernijan, Rendžers, Nots kaunti, Šefild junajted, Madervel, Mančester junajted, Hamilton, Koventri i Elgin.

On je sa Rendžersom osvojio pet titula u škotskom prvenstvu, kao i Premijer ligu sa Mančester junajtedom 2001.

Za reprezentaciju Škotske nastupio je na 43 meča.

