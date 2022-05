"Bliži se kraj, Ibrahimović na zadnjem treningu plakao od bolova"

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović mogao bi uskoro da okonča karijeru jer je prema pisanju medija u teškom fizičkom stanju i trpi velike bolove.

Italiajnski novinar Pepe di Stefano otkrio je za „Sky Italia“ Ibrahimovićevo fizičko stanje.

"Toliko je dobrih vijesti za Milan u posljednje vrijeme da mi je baš žao ovo objaviti. Zlatan vjerovatno završava karijeru na kraju sezone. Dobio sam informaciju od jednog igrača Milana da je na zadnjem treningu plakao od bolova, ali da igra pod anestezijama i da izdržava", rekao je on, a prenosi "Nova.rs" te dodao:

Trener Stefano Pioli i ljekarska ekipa mu brane da igra, ali on uprkos svemu i svima želi biti prisutan, ulaziti bar posljednjih 10-ak minuta jer želi Skudeto. Zlatan ne trenira s ekipom od utorka pa sve do petka, konstantno ga muči koljeno jer otiče, modri i izaziva jake bolove. On tjera inat, ali sam zna da ima samo dvije opcije na ljeto. Ili da mirno završi karijeru, ili da ide na rizičnu kompletnu operaciju koljena i da se spremi za još jednu, posljednju sezonu u karijeri. Jedino što vuče Zlatana za narednu sezonu je posljednji pokušaj osvajanja Lige šampiona, ali šanse su da 90 odsto završi karijeru ove sezone, 10 odsto dajem šanse za nastavak još naredne sezone."

Di Stefano ističe da Ibrahimović ne može da igra više od 10 do 15 minuta po utakmici.

"Milanovi doktori su mi ovo potvrdili. Jednostavno, koljeno mu otiče i spriječava ga da normalno trči. Operacija? Možda bi spriječila bol na neko vrijeme, da mu olakša, ali bol bi se vratila za par mjeseci. Zlatana je pogodila i smrt Mina Raiole, tako da i to može biti neka prekretnica, iako je koljeno najveći razlog", kaže Di Stefano i zaključuje:

"Ako Milan uzme Skudeto, mislim da je to to. Mislim da gledamo Zlatana posljednji put na 'San Siru' u nedjelju. Volio bih da nije tako, volio bih da me demantuje, on je moj prijatelj, ali on zna šta je najbolje za njega."

Legendarni napadač je već imao mnogo operacija tokom karijere, uvijek se vraćao i kroz cijelu karijeru važio za fudbalskog lava, ali izgleda da je kraj nikada bliži. Popularni Ibrakadabra je za Milan nastupao u dva navrata, odigrao je 158 utakmica i postigao 92 gola i dodao 35 asistencija. Milan dva kola prije kraja prvenstva ima dva boda više u odnosu na gradskog rivala Inter. Dodajmo i to da su "rosoneri" posljednju titulu osvojili u sezoni 2010/2011.