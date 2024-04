Borac pet koraka od titule: Po nove bodove otputovali u Čitluk

Pet etapa ostalo je do kraja premijerligaške trke u kojoj fudbaleri Borca imaju pet bodova prednosti u odnosu na Zrinjski.

Ovog vikenda ih čeka peta ovosezonska utakmica sa Širokim Brijegom.

Cilj je jasan, poručuje Vinko Marinović uoči odlaska na novo premijerligaško gostovanje.

„Znamo sve jedni o drugima, ali znamo i svoj cilj. Široki Brijeg je pokazao da ima kvalitet, ali nama je potpuno jasno šta moramo da uradimo do kraja prvenstva. Ostalo je još malo do kraja i idemo utakmicu po utakmicu sa željom da u svakoj dođemo do pobjede. Tako ćemo se postaviti i ovom duelu. Moramo da pokažemo kvalitet u svim segmentima fudbalske igre“, rekao je u najavi utakmice Vinko Marinović, šef stručnog štaba.

Utakmica sa Širokim Brijegom igra se u nedjelju na stadionu „Bare“ u Čitluku sa početkom u 13 časova.

