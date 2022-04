Borac treći put u Prijedoru ove sezone

Fudbaleri Borca danas gostuju Rudar Prijedoru u prvom meču polufinala Kupa RS i ovo će biti četvrti duel ove dvije ekipe ove sezone.

Duel na Gradskom stadionu u Prijedoru počinje od 16 časova, a to će biti samo prvo poluvrijeme ovog dvomeča. Banjalučani love prvi plasman u finale od 2013. godine kada su poraženi u borbi za trofej od Radnika, a posljednji put su pehar podigli 2012. godine. Borac je pet puta dizao pehar u Kupu RS, a s druge strane "rudarima" je to pošlo za rukom samo jednom i to 2015. kada su bili bolji od Krupe. Uz to su čak tri puta poraženi u finalima.

Dodajmo i to da su dva duela u Prijedoru ove sezone završena bez pobjednika 1:1 i 2:2, dok je duel u Banjaluci pripao Borcu s 1:0. Revanš meč polufinala Kupa RS igra se 4. maja.

U drugom polufinalnom duelu Krupa je u prvom meču bila bolja od Sutjeske s 2:0, a revanš se igra, takođe, 4. maja u Foči.