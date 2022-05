Borac želi drugo mjesto na tabeli

Fudbaleri Borca u meču 30. kola m:tel Premijer lige BiH dočekuju Široki Brijeg. Biće ovo treći susret ovih timova ove sezone u šampionatu. Crveno-plavi su dobili oba ovosezonska okršaja, 2:1 u Banjaluci i 3:0 u Širokom Brijegu.

"Dolazi nam protivnik koji je rasterećen, koji ima novog trenera. Kada je to tako svaki igrač se želi dokazati, za njih će to biti fina prilika i izazov da novom treneru pokažu šta znaju. Kod nas ide sve svojim putem, žeimo izgledati što bolje i naš je cilj da u ovom momentu ganjamo drugo mjesto. To će nas voditi do kraja da imamo plan i motivaciju. Igrači su motivisani, koncentrisani i dobro rade. Ovo je meč u kojem bi i jedni i drugi mogli igrati opuštenije, ali uz maksimanu koncentraciju i motivaciju koja se u svakom meču očekuje od nas", rekao je trener Borca Tomislav Ivković.

Borčev šef struke nema većih kadrovskih problema. Samo Cvijanović je zbog povrede koju je dobio u kupu van stroja, svi ostali su se vratili.

"Bez obzira na njihovu poziciju na tabeli i rezultate, ovo je zahtjevna utakmica. Tako ćemo se postaviti, biti fokusirani i ozbiljni i naravno ući sa jednim ciljem, a to je osvajanje sva tri boda koja bi nas približila zajedničkom cilju, a to je plasman u Evropu", istakao je bek Dino Ćorić.

Utakmica Borac – Široki igra se sutra na Gradskom stadionu u Banjaluci. Početak je u 19 časova.