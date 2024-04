Ćavi se predomislio, ostaje u Barseloni

Ćavi Ernandes će i naredne sezone predvoditi sa klupe tim Barselone.

Čelnici kluba sa Kamp Nou stadiona i Ćavi imali su sastanak tokom dana i dogovorili se oko nastavka saradnje.

Bilo je to dramatično popodne u vili kod predsjednika Đoana Laporte.

