Čelsi jedini velikan koji nikada nije igrao na "Santijago Bernabeu"

Kada fudbaleri Čelsija u utorak veče izađu na teren "Santijago Bernabea" to će biti prvi put da će igrati protiv Real Madrida na ovom kultnom stadionu "kraljevskog kluba".

Prošle sezone kada su se ove dvije ekipe susrele u polufinalu Lige šampiona Real je bio domaćin na "Alfredo Di Stefano" stadionu. Aktuelni prvaka Evrope je jedini velikan evropskog fudbala koji nikada nije igrao na "Santijago Bernabeuu", ali to će se promjeniti sutra veče kada je na programu revanš meč četvrtfinala elitnog klupskog takmičenja, piše "Marca". Ekipu menadžera Tomasa Tuhela čeka težak zadatak jer su u prvom meču poraženi s 3:1.

Koliko će to biti težak zadatak dovoljno govori to da je samo jedna ekipa uspjela da preokrene rezultat u svoju korist u revanšu igranom u Madridu. To je pošlo za rukom Ajaksu u sezoni 2018/19. Nizozemci su u Madridu slavili s 4:1, a u prvom meču na svom terenu su poraženi s 1:2.

Velikani evropskog fudbala često su se mučili u Madridu, ali treba istaći i to da su na debijima na ovom kultnom stadionu između ostalog pobjede ostvarivali Liverpul, Arsenal, PSŽ i Juventus.