Čelsiju prijeti bankrot, rješenje je u rukama Abramoviča

Sada je već svima jasno da se aktuelnom fudbalskom prvaku Evrope Čelsiju sprema potop poslije sankcija koje su britanske vlasti uvele vlasniku "plavaca" Romanu Abramoviču.

Britanske vlasti su zamrznule kompletnu imovinu ruskog milijardera na Ostrvu, a posljedice već sada osjeća i sam Čelsi i čini se da će se sve srušiti kao kula od karata. Dovodi se u pitanje i to da li će Čelsi završiti sezonu iako trenutno ima dozvolu za igranje utakmica. Naravno razlog za sve su finansije jer je po svemu sudeći Čelsi ostao "go kao crkveni miš".

Klub je onesposobljen za bilo kakve transakcije, a u međuvremenu su sponzori počeli da otkazuju saradnju. Jedan od udarca zadala je kompanija "Three" čiji logo je na prednjoj strani dresa. Oni su pauzirali sponzorski ugovor vrijedan 50.000.000 evra godišnje. To nije kraj agonije Čelsija. "Nike" je navodno blizu raskida ugovora i ako se to obistini Čelsi će ostati bez 600.000.000 evra, a britanski mediji navode da će njihovim putem i ostali sponzori. Ni to nije sve. Navodi se da su Premijer liga i UEFA pred odlukom da "zamrznu" skoro 80.000.000 evra koje Čelsiju pripadaju na ime rezultata.

Jasno je da u Engleskoj pokušavaju na sve načine da otjeraju ruskog milijardera i žele da ga i onemoguće da zaradi na prodaji kluba. Čak su mu i zabranili da ga proda. "Dailymail" piše da će Vlada Velike Britanije preuzeti kontrolu nad prodajom kluba i taj novac će biti "zamrznut" ili prosljeđen u humanitarne svrhe. Isti medij navodi da Rus nema mnogo opcija. Ili će da prihvati uslove vlasti u Britanije i prepusti im klub besplatno ili će ostaviti Čelsi u svom vlasništvu što će značiti da će klub polako da "trune". Navodi se vjerovatno da će Abramovič prepustiti klub kako bio opstao iako je sve do sankcija za "plavce" tražio tri milijarde evra.

Čelsi će uskoro morati da dobije novog vlasnika jer je ogroman novac potreban za normalno funkcionisanje. Navodno je skoro 35.000.000 evra mjesečno potrebno za normalno funkcionisanje kluba za plate svih zaposlenih u i oko kluba što je oko 420.000.000 evra godišnje samo na plate. Da je sve počelo polako da se ruši govori i to da su neki zaposleni već dobili otkaz.

Čelsi je u četvrtak dobio zabranu prodaje ulaznica, suvenira, igrača.... što znači da klub nema od čega da se finansira jer je Abramoviču zabranjeno i da pokriva štetu. Sve miriše na bankrot, a Rus ima rok da do 31. maja potpiše predaju vlasništva državi. Pitanje je koliko Čelsi ima para na računu.

"Ne zna se tačno koliko je gotovine na klupskim računima. Prema podacima iz juna 2021. bilo je više od 19.000.000 evra, što jasno ukazuje da je Abramovič posljednjih godina redovno ubrizgavao novac u Čelsi. Odlukama Vlade sada je to onemogućeno", navodi BBC.