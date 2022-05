Cijela Engleska se smije blamu Džeka Griliša

Džek Griliš je pod lupu javnosti došao transferom iz Aston Vile u Mančester siti i od tada mu se, tradicionalno u Engleskoj, prati svaki korak.

"Problematična" je bila visina obeštećenja od 100.000.000 funti koje, opšte je mišljenje, nije opravdao u sezoni na izmaku. Samo zbog toga je već predmet podsmijeha, ali se i sam potrudio da bude dodatno pokazanim neznanjem i opšte kulture.

Zapravo, još je uži krug definicije znanja kada se govori o mjestu rođenja i njegovo poznavanje gdje se nalazi.

Griliš je rođen u Birmingemu, ali to nije umio da pokaže na mapi kada su ga upitali kapiten Liverpula Džordan Henderson, Džejms Vord-Praus iz Sautemptona i Konor Koudi, igrač Vulverhemptona.

Zapravo, začudio se da li je to uopšte Engleska prikazana na mapi.

"To je Engleska?! Nema šanse", šokiran je bio Griliš?

Naravno da je dodatno izazvao podsmijeh na društvenim mrežama neznanjem čak i osnovnih stvari.

(B92.net)

