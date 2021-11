Ćiro Blažević: Daj Bože da igraju Srbija i Hrvatska u polufinalu ili finalu

Čuveni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević oduševljen je pobjedom Srbije u Lisabonu.

"Orlovi" su poslije preokreta savladali Portugal 2:1, golom Aleksandra Mitrovića u 90. minuti i plasirali se direktno na Svjetsko prvenstvo.

Ekipi Dragana Stojkovića Piksija je samo pobjeda donosila direktan plasman u Katar.

"Već je bilo vrijeme da se Srbija nađe na velikom takmičenje. To što ste uradili je spektakularno, rijetko viđeno u svijetu fudbala. Takav preokret", rekao je Blažević.

"Srećan sam! Ja sam uvijek pričao kako naše podneblje daje najbolje i najtalentovanije igrače. Sada je to potvrđeno. Napokon je i Srbija sa Hrvatskom na najvećem sportskom nadmetanju. Svi smo srećni i zadovoljni. Dosta nam je Španaca, Italijana, Njemaca i ostalih standardnih favorita. Vrijeme je da se i mi malo umješamo u sam vrh", kaže Blažević.

Kao po običaju, navijači kojih je samo tri dana prije Lisabona na utakmici Srbije u Beogradu bilo tek oko 1.000, sada pričaju o polufinalu, finalu Mundijala, a Blažević se nada duelu Srbije i Hrvatske.

"Pustite nas da "letimo". Da nisam letio ne bih nikada poletio. To bi bilo senzacionalno. Srećan sam što sam uvijek koristio sport da mirim ljude. To samo sport može. Bila bi to senzacionalna utakmica, daj Bože da je igramo u polufinal, finalu..."

Najzaslužniji za plasman Srbije u Katar je svakako Stojković, koji je preporodio tim otkako je postao selektor.

"Najvažniji čovjek jedne fudbalske reprezentacije je selektor. On može sve da preokrene. Piksi ima savršenu igračku karijeru, to je jedna odskočna daska. Ima autoritet koji je sam stvorio. On u delikatnim, , viteško ratničkim susretima, povlači pravi potez. Zamislite kakva je to ekipa koja se kvalifikuje u posljednjoj sekundi. Vjerovali su do posljednjeg minuta. Bravo Piksi, bravo Srbijo", rekao je Blažević.

(b92)