Ćiro Blažević imenovan počasnim selektorom

ZAGREB - U Zagrebu je održana redovna Skupština Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) na kojoj je usvojen, uz ostalo, prijedlog da Ćiro Blažević postane počasni izbornik hrvatske vrste.

Na Skupštini su prisutvovala 72 od 79 poslanika.

U svom govoru predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić je istaknuo kako uprkos izazovnoj, teškoj pandemijskoj godini, mogu biti ponosni što je hrvatski fudbal svojim uspjesima bio među svijetlim tačkama, naglasivši kako je plasman na Svjetsko prvenstvo svakako najljepša i najvažnija slika hrvatskog fudbala ove godine.

"Iza nas je sjajna nogometna sezona, koja je rezultat i plod zajedništva naše nogometne obitelji. Možemo biti sretni i ponosni. Važno je što smo se plasirali u Katar i to bez dodatnih kvalifikacija. Naša Prva HNL nikada nije bila tako interesantna i zanimljiva, to pokazuje da se radi dobro. Nastavili smo i s ulaganjima u infrastrukturu, a uložili smo i 3,5 milijuna kuna u ženski nogomet. U 2021. smo napravili odličan temelj, a u idućoj ćemo, nadam se, napraviti još bolji rezultat. Nadam se i da će problemi s Covidom splasnuti ili nestati", poručio je Kustić kojem je to bila prva sjednica Skupštine koju je vodio kao predsjednik.

Zahvalio se članovima i na jednoglasnoj podršci koju je dobio na Izbornoj skupštini koja je održana u julu ove godine te još jednom čestitao Zlatku Dalić na plasmanu na SP 2022., kao i na prolazu u drugi krug Evra. Kustić je čestitao i selektoru U-21 reprezentacije Igoru Bišćano na odličnim rezultatima mlade reprezentacije, kao i selektor futsal reprezentacije te izbornicima reprezentacija mlađih uzrasta.

Predsjednik HNS-a posebno se zahvalio Miroslavu Blaževiću na svemu što je učinio u hrvatskom sportu i fudbalu. Skupština je usvojila i prijedlog da Ćiro postane počasni izbornik hrvatske vrste.

"Izuzetno sam sretan i ponosan. Mi više nismo anonimni, ovo zadnje što smo napravili u Rusiji to je zahvaljujući i svima vama. Kada ne štima vodstvo, to se manifestira i na terenu. Ponosan sam na ovu generaciju, no lakše je postići nego sačuvati. Mi smo sad favoriti, doprvaci svijeta. Morat ćemo još više raditi, ali vjerujem da ćemo na najvećoj smotri igrati značajnu ulogu. Rekao sam izborniku Zlatku Daliću da možemo biti spokojni i ponosni. Hvala vam što ste me se sjetili", rekao je Blažević pred skupštinarima.

Za 30 godina rada u hrvatskom fudbalu prigodan poklon je dobila i Ivančica Sudac.

"Hvala vam, 30 godina je brzo prošlo, a nadam se kako će idućih 30 proći još brže", naglasila je dugogodišnja voditeljica odjela za licenciranje i međunarodne poslove HNS-a.

Uz bivšeg selektora "Vatrenih" Miroslava Blaževića, skupštini je nazočio i aktualni strateg svjetskih viceprvaka Zlatko Dalić.

U ime Evropske fudbalske federacije (UEFA) prisutnima se obratio Jozef Kliment iz UEFA odjela za nacionalne saveze.

"Prošla godina je bila izazovna, morali smo odgoditi Euro, ali zahvaljujućih svih 55 saveza uspjeli smo u kontinuitetu nastaviti započeto. Imali smo još jedan izazov, kada je nekoliko klubova odlučilo pokrenuti Superligu, ali smo uspjeli i u tome. Kako je rekao predsjednik Uefe, moramo zaštiti nogomet jer pripada svima. Sada imamo još jedan izazov, nakon što je Fifa predložila Svjetsko prvenstvo svake dvije godine. Nadamo se da ćemo i u ovom slučaju naći zadovoljavajuće rješenje", kazao je Kliment dodavši kako nije čudno što Hrvatska postiže tako dobre rezultate.

"HNS je poštovan unutar naše organizacije i obitelji," istknuo je Kliment koji je na poklon dobio dres hrvatske reprezentacije s brojem 10", prenosi Hina.