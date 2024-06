Dalić se izvinio navijačima: Bili smo...

Hrvatska je u velikoj euforiji dočekala meč sa Španijom u Berlinu, ali je nakon 90 minuta igre doživjela bolno prizemljenje.

Crvena furija je slavila sa ubjedljivih 3:0. Selektor “vatrenih“ Zlatko Dalić čestitao je danas boljem rivalu.

„Čestitam Španjolcima na zasluženoj pobjedi. Prvih 15 minuta teško smo živjeli. Nakon toga smo se posložili. Upravo takva, okomita lopta, "razdvojila" nas je. Na tome smo radili, pripremali smo se za takve lopte, a baš smo tako primili gol. Nismo bili dovoljno agresivni, stajali smo predaleko od igrača, pogotovo na bokovima. Kad daš takvim igračima toliko prostora, ne možeš dobro proći. Bili smo loši u prvom poluvremenu“, istakao je Dalić, prenosi 24sata. Jopš je dodao:

„Bili smo prespori, predaleko od igrača i premalo agresivni. Mi u prvih 15 minuta nismo imali odgovor na visoki presing. Mi smo očekivali to, ali mislili smo i da ćemo bolje izlaziti. Imali smo par pogrešaka i to nam je ubilo samopouzdanje. Kasnije smo se posložili pa primili golove zbog nedostatka agresivnosti. Ovo danas bilo je loše i morat ćemo vidjeti o čemu se radi i zašto je tako loše bilo.Isprika našim navijačima. To je jedino što im mogu poručiti. Fantastična je bila podrška naših navijača i žao mi je što je ovako ispalo“.

Hrvatska naredni meč igra u srijedu protiv Albanije protiv koje će biti pod imperativom pobjede.

