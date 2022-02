Dejan Stanković: Idemo na odbranu oba trofeja

Idemo na odbranu oba trofeja i nema kalkulacija, poručio je Dejan Stanković šef stručnog štaba Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde završili su poslije tri sedmice pripreme u Antaliji. Šef stručnog štaba Dejan Stanković rekapitulirao je urađeno na pripremama.

"Normalno je da je protiv Šahtjora bio dosta jači intenzitet nego na prethodnim utakmicama, jer je dosta vremena prošlo. Protiv Maribora je bio nešto slabiji ritam, jer smo tek počeli sa pripremama tada, dok je protiv LASK-a već mogao da se vidi napredak. Protiv Šahtjora je bila generalna proba i zadovoljan sam. Da li ćemo igrati sa četiri, pet ili šest u odbrani, to uopšte nije važno. Bitno je da znamo šta radimo na terenu u svakom momentu. Imena i postave uopšte nisu bitni, već je važno da imamo naš identitet. Neka svako nastavi da daje svoj maksimum. Svi oni znaju šta treba da urade na terenu. Ne verujem da će bilo ko od njih dobiti neke druge zadatke nego one gde mi smatramo da mogu da daju svoj maksimum. Treba da se osećaju komotno dok igraju, kao i do sada. Ne verujem da će bilo kome biti lakše niti teže, nego da sada. Pripreme su dakle protekle veoma dobro, kompletan utisak je čista petica", rekao je Stanković.

Govorio je popularni Mister i o biserima kluba, koji su punom parom radili kako bi opravdali povjerenje.

"Sva deca su dosta dobro odradila pripreme. Stanković je bio i prošle godine sa nama, a sada kao da gledamo drugog momka. Dosta je zreliji i konkretniji, i vidi se veliki napredak. Prijatno iznenađenje je i Lučić koji je mlad, ali se i pored toga odlično uklopio. Veliki je profesionalac i predan je onom što radi. Vidi se velika želja za napretkom. Radulović je odigrao jednu utakmicu, ali se nakon toga požalio na povredu. Njegov kvalitet svi znamo, i to se ne dovodi u pitanje. Braća Mituljikić su pravo blago Crvene zvezde, i sigurno da ćemo motriti na njih i dalje. I Ibrahim se dobro pokazao. Crvena zvezda ima svetlu budućnost sa mladim igračima. Neko od mladih će ostati sigurno", kaze Stanković.

Zadovoljan je pojačanjima, s obzirom da su dres zadužili Ohi Omojuanfo, Kristijano Pićini i Nemanja Motika.

"Ohi i Pićini predstavljaju dva velika pojačanja. Ohi je pre svega jedan inteligentan momak i igrač. Dobro čita šanse i dobro se kreće na terenu. Radimo u svrhu svih njih, kako bi im što više olakšali igre na terenu. Jeste da sam tražio još jednog igrača, konkretno ime, ali nekad su želje jedno, a mogućnosti drugo. Ne mogu da pričam dok neko ne dođe. Tačno je da sam tražio jedno posebno ime, ali mogućnosti su jedno, a realizacija nešto potpuno drugo. Svakako nije reč o štoperu. Što se Motike tiče, mi smo prošli pripreme. Videćemo kako će se on uklopiti, što se brže adaptira, biće bolje za sve", istakao je Stanković.

Kanga i Ben su bili veoma zapaženi na Afričkom kupu nacija.

"Sigurno da je Kanga neko ko je najmirniji na lopti u veznom redu. On je plejmejker i vidi ono što drugi ne vide. Vratio se sa prvenstva gde je imao zapaženu ulogu. Dali smo i njemu i Benu desetak dana da se odmore i vrate u ritam. To su „domaći stranci“, i znaju šta znači Crvena zvezda", kaže Stanković.

Stanković je napomenuo da je pred njegovim timom zahtjevno fudbalsko proljeće, ali da će ekipa na svakom meču ići na pobjedu.

"Mentalitet koji mi spremamo sada je iz utakmice u utakmicu. Na svakoj od njih ćemo ići na tri boda i pobedu. Sigurno da je teško kada imamo zaostatak, ali moramo dati sve od sebe. Još sam samouvereniji nego ranije. Idemo na odbranu oba trofeja i nema kalkulacija. Imamo tri i po meseca i dovoljno vremena da uradimo nešto veliko za naš klub", zaključio je Stanković.