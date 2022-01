Dogovoreno - Dušan Vlahović u Juventusu

Pao je dogovor između Fjorentine i Juventusa - Dušan Vlahović prelazi u Torino.

Dušan Vlahović će uskoro i zvanično postati igrač Juventusa, pošto su sve strane u ovom poslu postigle dogovor.

Kako piše novinar Fabricio Romano, Fjorentina će sa bonusima dobiti 75 miliona evra, dok će Vlahović zarađivati godišnje sedam miliona.

Dusan Vlahović to Juventus, done deal and here we go! Total agreement with player, agents and Fiorentina. €75m fee add ons included. €7m net salary per season. #Vlahovic Vlahović will undergo medical tests in Turin and sign his long-term contract soon. Deal completed. pic.twitter.com/6JYaKTxZSG