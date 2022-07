Edin Ćurić novi direktor Omladinske škole FK Željezničar

U Plavom salonu zvanično je predstavljen novi direktor Omladinske škole Fudbalskog kluba Željezničar, nekadašnji fudbaler „plavih“, Edin Ćurić.

„Sretan sam i ponosan što sam dio novog projekta FK Željezničar i što ću naredni period biti direktor Omladinske škole. U „Želji“ sam proveo najuspješnije dane u igračkoj karijeri, raditi u klubu sa tako dugom i bogatom tradicijom je istovremeno velika čast, izazov, ali i odgovornost. Nadam se da ćemo pod vodstvom mladih ljudi iz Uprave, te uz zajednički rad sa ljudima iz prve ekipe, a sve nakon dolaska novog investitora, uspjeti ostvariti naše ambicije. Svi koji učestvuju u tom procesu moraju dati maksimalan angažman uz maksimalnu sportsku atmosferu. Hvala na ukazanom povjerenju, kazao je Edin Ćurić.

Ističe da je upoznat sam sa zbivanjima u bh. fudbalu

„Pratim naše prvenstvo, vani imamo sve te kanale, možemo da pratimo sve utakmice i zbivanja, znam da je klub u teškoj situaciji sada, ali isto tako nakon razgovora sa Upravom kluba sam došao do saznanja da se pravi ozbiljan projekat, dugogodišnji i da ćemo da radimo na duže staze. To je izazov za mene da prihvatim ovu ponudu. Klub je transparentan konkurs za trenerska mjesta, ja nisam toliko kompetentan da znam ko je kako radio u prethodnom periodu, ali ćemo zajedno probati da napravimo neke prve korake, da bi se došlo do cilja, moraju postojati metodički koraci. Šta možemo da popravimo da bi poboljšali rad omladinskog pogona, to treba prvo da gledamo, a kada steknemo neke druge uslove onda ćemo unaprijediti naše korake“, dodao je Ćurić.

Edin Ćurić je rođen 22. augusta 1962. godine u Sarajevu. Prošao je sve omladinske selekcije Željezničara, a za prvi tim debitovao je u sezoni 1980/1981. Sjajni veznjak je za „Želju“ ukupno odigrao 215 zvaničnih utakmica na kojima je postigao 45 golova. Još je u igračkoj karijeri nosio dresove španskog Las Palmasa i portugalskog Portimonensea. Debitovao je i za reprezentaciju Jugoslavije. Nakon završene UEFA edukacija i dobijanja Pro licence, Ćurić je 2006. godine počeo raditi kao trener i šef omladinskih pogona u nekoliko holandskih ekipa.