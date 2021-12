Embape zlatna ribica u bazenu besplatnih igrača

Bliži se kraj 2021. godine, a s ulaskom u 2022. počinje i zimski prelazni rok u najjačim ligama Evrope.

To samo po sebi neće biti mnogo zanimljivo jer teško da ćemo vidjeti neki bombastičan transfer, ali ono što je mnogo zanimljivije je što igrači poput Kilijana Embapea, Pola Pogbe, Paula Dibale... mogu da potpišu predugovore koji im garantuju da na ljeto odlaze bez obeštećenja.

Zimski prelazni rok po tradiciji nije donio mnogo velikih transfera, iako je naravno uvijek bilo izuzetaka. Međutim, čini se da bi ovu zimu klubovi mogli da iskoriste kao pripremu za ljeto jer je dugačka lista sjajnih igrača kojima ugovori ističu na ljeto i već ove zime mogu da potpišu predugovore sa novim poslodavcima.

Naravno, prvi na listi je Embape, koji je jedan od najboljih mladih fudbalera svijeta. Napadač PSŽ-a je već neko vrijeme na meti Real Madrida koji je "prinčevima" u nekoliko navrata nudio ogroman novac, ali s obzirom na to ko je vlasnik kluba te ponude su odbijane. Ali, sada je došao kraj jer Francuzu ističe ugovor na ljeto i prema pravilima već ove zime može da dogovori transfer i besplatno napusti klub.

PSŽ je u više navrata pokušavao da potpiše novi ugovor s Embapeom, ali je napadač sve ponude odbio i, kako stvari stoje, želi samo u Real. PSŽ će izgubiti veliki novac s obzirom na to da je plaćen Monaku oko 145.000.000, a sada mu je tržišna vrijednost 160.000.000 evra. Iako naravno još nema ništa zvanično, a neće ni biti prije zime, Real je jedina opcija za fudbalera koji će u budućnosti sigurno biti jedan od glavnih kandidata za najboljeg igrača svijeta.

Embape nije jedina zlatna ribica koju klubovi mogu besplatno da upecaju ove zime... Po vrijednosti drugi na listi je Pogba, ali s obzirom na to kako igra u Mančester junajtedu pitanje je da li će se klubovi baš toliko otimati za njega. Ono što je sigurno jeste da Francuz neće potpisati ugovor sa "crvenim đavolima", koji su ga u avgustu 2016. Juventusu platili 105.000.000 evra.

Kakve igre je pružao na "Old Trafordu" njegov povratak u klub bi se mogao smatrati promašajem. Ipak, još je mlad (28 godina) i sigurno je da nije rekao posljednju riječ u karijeri. Spominje se njegov povratak u Juventus, ali prema posljednjim informacijama i on bi mogao da završi u Realu, što bi bez dileme bio potencijalno sjajan posao za "kraljeve". Pogba je trenutno povrijeđen, vraća se krajem godine i imaće vremena da ubijedi nove poslodavce da je još onaj vezista koji je žario i palio u dresu "stare dame". Dodajmo i to da je njegova vrijednost na tržištu 60.000.000 evra.

Slobodan na ljeto postaje i reprezentativac Obale Slonovače i član Milana Frank Kesi, koji se sa "rosonerima" ne može dogovoriti u vezi s platom. On je trenutno jedan od najboljih mladih vezista na Starom kontinentu i mediji već neko vrijeme pišu da ga žele Mančester junajted, PSŽ, Arsenal... i sigurno je da neće imati problema da nađe klub koji će mu dati platu od devet miliona evra, koliko traži od Milana kojem je to u ovom trenutku krupan zalogaj.

Još jedan igrač za kojeg se može reći da je promašaj i koji će besplatno napustiti klub je Usman Dembele. Barselona ga je platila 135.000.000 evra prije više od četiri godine i Francuz je već saopštio čelnicima kluba da odlazi, a navodno bi mogao u Njukasl koji je trenutno jedan od najbogatijih klubova svijeta.

Ovo nije sve: na ovoj listi su još Dibala, član Juventusa, Lorenco Insinje iz Napolija, Antonijo Rudiger, defanzivac Čelsija, Anhel di Marija, vezista PSŽ-a... Kada su u pitanju bh. fudbaleri, ove zime predugovore sa novim klubovima mogu da potpišu Sead Kolašinac (Arsenal), Sanjin Prcić (Strazbur), Ermin Bičakčić (Hofenhajm), Asmir Begović (Everton)...

Top pet ifudbalera kojima ističu ugovori Igrač klub vrijednost (evra) Kilijan Embape PSŽ 160.000.000 Pol Pogba Mančester j. 60.000.000 Frank Kesi Milan 55.000.000 Paulo Dibala Juventus 50.000.000 Usman Dembele Barselona 50.000.000