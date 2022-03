FIFA izašla u susret Ukrajini

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) uslišila je zahtjev fudbalskog saveza Ukrajine i odgodila je meč polufinala baraža za plasman na Svjetsko prvenstvu u Kataru koji ova zemlja treba da igra protiv Škotske.

Ovaj meč je trebalo da se igra 24. marta u Glazgovu, ali su Ukrajinci traži da se meč odgodi zbog ruske vojne operacije u Ukrajini. Ovu informaciju je objavio BBC, ali još nije poznato kada će se susret odigrati. Novi termin će najverovatnije biti u junu, ali nema zvanične potvrde. BBC piše da će samim tim biti odgođen i drugi polufinalni meč koji bi trebalo da igraju Austrija i Vels.

Scotland and Ukraine's World Cup play-off semi-final has been postponed. The nations were due to meet at Hampden on 24 March but Ukraine requested a postponement to Fifa following Russia's invasion of the country.#BBCFootball