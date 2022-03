FIFA predstavila najbržu fudbalsku loptu

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) i Adidas predstavili su loptu "Al Rihla", kojom će se igrati na Svjetskom prevenstvu u Kataru.

Kako navode iz Adidasa, "Al Rihla" je lopta koja najbrže putuje kroz vazduh od svih lopti do sada na Mundijalima i dizajnirana da bude u korak sa brzim fudbalom.

"Al Rihla" na arapskom jeziku znači putovanje, a inspirisana je kulturom, arhitekturom, prepoznatljivim brodovima i zastavom Katara.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h