FIFA testira novo pravilo: Šta je poluautomatizovan ofsajd?

FIFA uvodi novo pravilo o ofsajdu.

Ono će biti nazvano poluautomatizovani ofsajd, a premijeru će imati na Arapskom kupu koji se održava u novembru.

Johanes Holcmiler, koji je zadužen za tehnologiju i inovacije u FIFA, je objasnio ovo pravilo.

"Kamere će biti postavljene ispod krovova svakog stadiona. One će u djeliću sekunde obraditi slike iz snimka i to će poslati u sobu s operaterima koji će izračunati liniju za ofsajd i ustanoviti tačan momenat kada je lopta krenula ka igraču, a to će moći da vide maltene u realnom vremenu", rekao je.

Međutim, konačnu odluku i dalje donosi arbitar.

"Operateri će odmah to poslati u VAR sobu. Na FIFA Arapskom kupu će VAR pomoćnici moći odmah da vide tu informaciju i da potvrde sudiji da li je bio ofsajd ili ne", zaključio je.

(B92.net)