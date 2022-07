FK Borac sutra dočekuje B36 Toršavn: Od prvog minuta u napad

Sigurno je da ćemo od prvog minuta napasti i pokušati što pre da samo gol. Bio bih zadovoljan sa bilo kakvom pobedom samo da ne primimo pogodak, rekao je Nenad Lalatović, trener FK Borac pred meč 1. kola kvalifikacija za Ligu Konferencija protiv ekipe B36 Toršavn sa Farskih ostrva.

Meč se igra sutra u Modriči sa početkom od 18 časova, a Lalatović je u najavi meča istakao da je njegov tim favorit, ali i da treba imati strpljenja jer je Borac nova ekipa kojoj još treba vremena da dođe do željene igre i forme. On je istakao da nikako ne treba ni potcjeniti protivnika koji je 11 puta bio prvak svoje zemlje.

"Imamo puno novih igrača i sigurno je da nam neće biti lako. Oni su i sada u samom vrhu tamošnjeg fudbala. Malo golova primaju, čvrsti su u odbrani, znaju da igraju na rezultat i sigurno će ovde doći da se brane, da pokušaju da nas iznenade iz prekida. Dobro smo ih analizirali, znamo njihove vrline i mane i raduje me što prvu utakmicu igramo pred našim navijačima. Žao mi je što to nije u Banjaluci, ali sam siguran da će i Modriča biti sjajan domaćin, da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta. Bilo bi mi drago da u mojoj prvoj utakmici kao trenera Borca ostvarimo dobar rezultat", rekao je Lalatović.

On je apostrofirao sjajnu atmosferu u svlačionici i klubu kao nešto što Borcu daje dodatnu snagu. Istakao je da porodična atmosfera pravi dobre rezultate. Lalatović za današnji meč može da računa na sve igrače.

"Svi su orni i sa nestrpljenjem očekujemo meč", jasan je novi trener Borca i zatim je nastavio:

"Ne razmišljam o porazu već samo o prolazu u drugo kolo. Ponavljam, neće biti lako, možda nećemo odmah moći da dođemo do te neke savršene igre koju očekujem, ali kako je vreme odmicalo tokom priprema, bili smo sve bolji. Kao trener, verujem u svoj tim, stručni štab, navijače, verujem u sebe kao trenera. S kim god da igram, ko god da je preko puta mojih momaka i mene, uvek idem na pobedu. Borac kao klub, Banjaluka kao grad i Republika Srpska zaslužuju da vide Borac u drugom kolu."

Povratnik u Borac Goran Zakarić navodi da svi u klubu jedva čekaju početak utakmice. I on je ponovio da je njegov tim favorit, ali da to treba dokazati i na terenu.

"Najbitnije je da napravimo rezultat koji bi nas sve zadovoljio. Idealno je da bude što više golova za nas, ali je nezgodno prognozirati, međutim bilo koja pobjeda bi nam dobro došla", kazao je Zakarić.

Sutra će na teren izaći još jedan bh. tim i to Tuzla Siti koji u 1. kolu kvalifikacija za Ligu konferencija gostuje ekipi Tre Pene u San Marinu. Meč se igra od 20.45 časova.