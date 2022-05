Forbes objavio listu najplaćenijih sportista, Mesi na vrhu

Lionel Mesi, fudbaler PSŽ-a i reprezentacije Argentine i za mnoge najbolji igrač svih vremena bio je najplaćeniji sportista u proteklih 12 mjeseci sa zaradom od 123,6 miliona evra, objavio je američki magazin Forbes. Deset sportista sa najvećom zaradom zajedno su se približili cifri od milijardu evra

Na drugom mjestu po zaradi je legendarni košrakaš i član Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms koji je inkasirao 115.2 miliona evra. Uz Mesija i Džejmsa granicu od 100 miliona evra probio je i fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo (109,3 miliona evra).

Top pet zatvaraju još jedan fudbaler PSŽ-a Nejmar (90,3 miliona evra), te košarakaš Golden Stejt Voriorsa Stef Kari (88,2).

