Fudbalera Barselone udarila lopta, hitno prebačen u bolnicu

Fudbaleri Betisa slavili su kao gosti protiv ekipe Barselone rezultatom 1:0, u meču 16. kola španske Primere.

Međutim, jedna ružna scena je obilježila ovaj meč, kada je mladi igrač Barse Gavi ostao da leži na travi nakon što ga je lopta jako pogodila u glavu.

Talentovani igrač je nakon udarca ostao da leži na zemlji, nakon čega ga je trener izveo iz igre.

Poslije ukazane prve pomoći na terenu, hitno je prevezen u bolnicu.

U ovom trenutku se ne zna kakvo je stanje Gavija.

Španski mediji prenose da se pored terena odvijela prava drama.

Barcelona 0 - 1 Real Betis Tough loss at home. So much work to be done with this team. Gavi went off injured, hope its nothing serious. pic.twitter.com/4vrfyrXTmQ