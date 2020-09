Fudbaleri Borca u Travniku kreću u pohod na Kup BiH

U ušima nam još odzvanja eliminacija od Ljubića u Kupu Republike Srpske i to nam mora biti upozorenje, poručio je Vlado Jagodić, trener fudbalera Borca, pred sutrašnju utakmicu šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine sa Travnikom.

Banjalučani će na megdan federalnom prvoligašu Travniku s kojim su u periodu od 2004. do 2016. godine odigrali 20 utakmica u okviru Premijer lige BiH. Borac je kroz istoriju pet puta slavio na stadionu "Pirota2 u Travniku, uključujući i posljednju utakmicu igranu u martu 2016. godine, kada je bio uspješniji rezultatom 2:0. Borac u duelima sa 'vezirima' ima upisanih ukupno 13 pobjeda, pet puta slavili su Travničani, a samo dva susreta su okončana bez pobjednika.

Kladionica Mozzart na pobjedu Travnika daje kvotu 7,50, a na pobjedu Borca 1,35.

"Travnik je uvijek sa Borcem imao žestoke okršaje, pogotovo u Travniku, i toga smo svjesni. Skautirali smo ih nakon žrijeba, izuzetno dobro su startovali, ali su u međuvremenu promijenili trenera i na posljednja dva meča su poraženi. Ipak, moramo ih ozbiljno shvatiti", rekao je Vlado Jagodić i dodao:

"Već nekoliko puta sam rekao da mi u Kupu BiH imamo neskrivene ambicije, kao i u prvenstvu. Klub želi da ima evropsku vizu svake godine, a to je moguće osigurati i preko kup takmičenja. U prvenstvu idemo po planu, ali u ušima nam još odzvanja eliminacija od Ljubića u Kupu Republike Srpske, u kojem smo takođe željeli da odemo do kraja i osvojimo ga. Tada nismo odgovorili zadatku, nismo imali ni sreće, a to ne smijemo dozvoliti u Kupu BiH."

Mostarski Velež u pohod na trofej u najmasovnijem takmičenju krenuće sutra gostovanjem u Brčkom kod niželigaša Dizdaruše. Iako su i "rođeni" u ovom duelu apsolutni favoriti, poručuju da opuštanje neće i ne smije biti.

"Jeste da je protivnik nižerazredan, ali treba ozbiljno shvatiti utakmicu i igrati na 100 posto svojih mogućnosti. Očekujemo prolaz dalje i to nam je prioritet", rekao je Slaviša Bogdanović, golman Veleža.

Avdo Kalajdžić, pomoćni trener Mostaraca, najavio je kako će veliki dio tima odmarati u ovom meču.

"Idemo na pobjedu i da se prva postava odmori. Braniće Slaviša, to je poznato. Imamo četiri golmana i slatke muke. Vedran Kjosevski je odličan, došao je da nas pojača, a tu su još Adnan Bobić i Slaviša Bogdanović", poručio je Kalajdžić.

Parovi šesnaestine finala Kupa BiH: Travnik Borac, Rudar Prijedor Olimpik, Goražde Sloboda, Sloboda Tuzla siti, Budućnost Željezničar, Tekstilac Zrinjski, Brčko Dizdaruša Velež Mostar, Slavija Mladost DK, Gošk Široki Brijeg, Zvijezda Radnik, Leotar Krupa, Zvijezda 09 Modriča Alfa, Klis Unis, Velež Nevesinje Igman, Fortuna Rudar.

Sve utakmice igraju se sutra sa početkom u 16 časova. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedan meč bez revanša. Zbog nastupa u plejofu Lige Evrope otkazan je susret Radnički Sarajevo. "Bordo tim" ujedno je i posljednji osvajač Kupa BiH, dok branioca trofeja nema, jer je prošla sezona prekinuta zbog pandemije virusa korona.

