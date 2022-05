Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo pobjednice Kupa BiH

U Trening centru N/FS BiH u Zenici danas je odigrana utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine za seniorke, a trofej su osvojile igračice SFK 2000 Sarajevo koje su pobijedile mostarsku Eminu rezultatom 4:1.

Sarajke su u meč ušle veoma ofanzivno i nakon dvije propuštene prilike u 6. minuti dolaze do prednosti kad je Maja Jelčić ušla u protivnički kazneni prostor sa lijeve strane i poslala loptu u suprotni ugao za 1:0. Jelčić u 10. asistira Kristini Tanasković koja udvostručuje prednost SFK 2000. Izuzetno raspoložena za igru bila je Maja Jelčić koja u 44. preciznim šutem sa ivice šesnaesterca postiže treći gol za svoj tim.

U drugom poluvremenu i mostarske igračice su pokazale da nisu slučajno u finalu, te su dobrom igrom uspjele da smanje prednost SFK 2000. Elma Husić u 54'. sjajno izvodi slobodan udarac sa tridesetak metara i postiže lijep pogodak.

Prvo ime finalnog meča bila je Maja Jelčić koja se u 71. sjajno snalazi u protivničkom kaznenom prostoru i postiže još jedan gol za konačnih 4:1.

Nakon utakmice uslijedila je ceremonija proglašenja pobjednika, a pehare i medalje finalistima uručio je član Komiteta za takmičenje N/FS BiH Vladimir Glavaš.

Trenerica SFK 2000 Samira Hurem bila je zadovoljna onim što su njene igračice prikazale u današnjoj utakmici.

„Sigurna sam da je publika mogla da uživa u današnjem meču koji je odigran u lijepom ambijentu. Mi smo bili dominantni u prvom poluvremenu i pokazali smo kvalitet. Zahvalila bih se ekipi Emine na dobroj i fer igri. U drugom poluvremenu smo bili malo neozbiljniji, ali nakon što smo primili pogodak ponovo smo počeli da igramo. Mi smo mnogo radili da bismo osvajali trofeje i drago mi je zbog djevojaka. Čestitam im na današnjoj igri. Ovo je osamnaesta titula i to nije lako uraditi. Danas je bilo tu dosta navijača, meču su prisustvovale i naše kadetske reprezentativke, a sve je dalo posebnu draž finalnoj utakmici“, kazala je Samira Hurem.

Trener Emine Zijo Tojaga smatra da su njegove igračice sa previše respekta ušle u meč.

„U prvom poluvremenu protivnik je bio puno bolji jer nekako ne uspijevamo da iz igračica izbijemo taj neki strah i respekt prema SFK 2000. Sigurno da su one to svojim igrama i rezultatima zaslužile, a i prije utakmice smo najavljivali da su apsolutni favoriti. To se pokazalo u prvom poluvremenu, dok smo drugi period odigrali veoma dobro. S obzirom na to koliko imamo problema sa povredama, te da skoro čitavu sezonu koristimo 12 igračica, možemo reći da je za nas veliki uspjeh što smo došli do finala i što smo drugi na tabeli u prvenstvu“, rekao je Zijo Tojaga.