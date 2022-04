Futsaleri Doboja pobijedili Salines Tuzla City i napravili istorijski uspjeh

Futsaleri Doboja večeras su pobijedili ekipu FC Salines Tuzla City rezultatom 4: i plasirali se u play-off za prvaka BiH. Dvostruki strijelac za Dobojlije je bio Vladimir Džombić, a precizni su bili još Ivan Ivanagić i Enver Buljubašić.

Ovo je najveći uspjeh futsal kluba Doboj u istoriji, a njega su ostvarili: Demir Alibegović, Mihajlo Radulović, Srđan Ćatić, Milan Radulović, Enver Buljubašić, Milan Martić, Dragan Bogdanović (kapiten), Vladan Lukić, Denis Zelenković, Vladimir Džombić, Igor Mirković, Ivan Ivanagić, Luka Đerek, Sadmir Mehmedović, Đorđe Marić, Antonio Avgustinović i Aleksandar Munjiža.

Velike zasluge pripadaju treneru Radoslavu Ristiću i njegovom pomoćniku Đorđu Nikiću, te upravi kluba koju predvode predsjednik Davor Savić, potpredsjednik Franjo Bejić i sekretar Željko Ristić.

"U Doboju će se slaviti do kasno u noć. Hvala mojim igračima na najvećem uspjehu u istoriji. Hvala predsjedniku Davoru Saviću i svim ostalima koji su nam obezbijedili uslove za ovaj veliki uspjeh. Ovom prilikom želio bih im se zahvaliti svima i na nedavno osvojenom Kupu Republike Srpske. Nakon što smo ušli u Premijer ligu u futsalu, zacrtali smo da želimo igrati u play-offu i to smo ostvarili. Sad ćemo proslaviti uspjeh i onda se okrećemo narednom protivniku, a to je Sloga iz Gornjeg Vakufa", rekao je trener Radoslav Ristić koji već tri godine vodi Futsal klub Doboj.