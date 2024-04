Goleada u Mostaru: Zrinjski trijumfom zadržao korak za Borcem

Fudbaleri Zrinjskog večeras su u fantastičnoj utakmici 28. kola Wwin lige Bosne i Hercegovine rezultatom 4:3 savladali Sarajevo, te su zadržali korak za Borcem u borbi za naslov prvaka BiH.

Derbi starih rivala i timova koji su u posljednjih desetak godina uglavnom osvojili sve naslove prvaka BiH ponudio je i ovaj put mnogo uzbuđenja, a vidjeli smo i dva različita lica oba tima, ali naročito Sarajeva. Sarajevo je užasno ušlo u meč i već u devetoj minuti je primilo gol. Aničić je loše očistio jednu loptu nakon ubačaja sa strane, ona je došla do Ilinkovića, a ovaj pogađa preciznim udarcem sa poludistance i donosi veliku radost domaćim navijačima.

Nije međutim Zrinjski na tome stao, ali je prvo "preživio" jedan zicer za Sarajevo. U 14. minutu Čataković je bio u odličnoj šansi, ali njegov udarac zaustavio je Memija. Potom je izblokiran i Buljubašić, a onda je već u narednom napadu na drugoj strani Zrinjski stigao do drugog gola. Ćuže je dobio lijepu loptu od Bilbije te je rutinski pogodio mrežu Sarajeva za udvostručenje prednosti mostarskog tima.

Nije ni to bilo dovoljno domaćima, koji su namirisali slabosti u redovima Sarajeva i bez problema su ih koristili. Tako je u 21. minutu Ilinković sa dvadesetak metara pogodio mrežu Sarajeva za velikih 3:0.

Sarajevo se potom maksimalno povuklo te je i u periodu nakon gola imalo posjed lopte od oko 25 odsto, uz tri gola zaostatka. Međutim, izabranici Simona Rožmana kao da su kroz to vratili samopouzdanje, jer su u završnici prvog dijela zaigrali neuporedivo bolje nego dotad. Prvo je u 45. minuti Amar Beganović promašio zicer nakon jedne lijepe akcije, da bi već u narednom napadu Čataković pogodio za 3:1 zaista majstorski i donio svom timu barem nadu da u nastavku može do boljeg rezultata.

Napravio je dosta promjena trener Sarajeva Simon Rožman na poluvremenu, a Bordo tim je zaigrao ipak dosta bolje, te je djelovao u pojedinim momentima kao da bi se mogao do kraja vratiti u utakmicu. Igrala se 57. minuta kada je rezervista Matanović oteo jednu loptu domaćima i proigrao Renana, a ovaj je rutinski matirao Marića za 3:2 i definitivni povratak Sarajeva u meč.

Međutim, samo što je Sarajevo pogodilo za 3:2, Zrinjski stiže do četvrtog gola. Nakon ubačaja Ivančića iz kornera, Bilbija je sam ostao na drugoj stativi i pogodio je mrežu Sarajeva za 4:2, te se činilo da je tada sve gotovo i da Sarajevo nema šta više tražiti u preostalih pola sata meča.

Sarajevo je imalo dvije velike šanse za dodatno smanjenje rezultata u 76. i 77. minuti, a obje je promašio Hamza Čataković. Tačnije, Magdić je izbacio sa linije, a potom je Marić zaustavio njegov udarac. Samo nekoliko minuta kasnije, odbranio je golman Zrinjskog i udarac Hasića.

Ipak, u 87. minutu Sarajevo dolazi do više nego zasluženog trećeg gola. Lopta je nakon ubačaja Hasića sa strane prebačena do Anđušića, koji pogađa glavom za 4:3, te je pred Zrinjskim bilo dosta nervoze u završnici meča. Sarajevo jeste imalo blagu inicijativu, ali ipak nije uspjelo doći do preokreta ili poravnanja, pa je Zrinjski slavio pobjedu.

Mostarski tim sada ima 61 bod, i dalje zaostaje pet bodova za Borcem, dok Sarajevo ima 42 boda, jedan više od petoplasiranog Posušja.

(Oslobođenje)

