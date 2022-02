"Granice su zatvorene, banke, nema goriva i novca, biće nestašica hrane"

Vojna operacija Rusije na Ukrajinu zaustavio je sva sportska dešavanja u Ukrajini, a društvene mreže postale su mjesto gdje mnogi sportisti i njihove porodice mole za pomoć.

Mnogi sportisti su već napustili Ukrajinu, a neki nisu bili te sreće da već sada odu svojim kućama.

Mnogi mediji prenose da su strani fudbaleri Dinamo Kijeva i Šahtjora još u Ukrajini, te da su smješteni u jednom hotelu i čekaju evakuaciju.

Artur Kezada, brazilski novinar koji radi i za portugalske medije na "Twitter-u" je objavio seriju video snimaka na kojima su brazilski igrači i njihove porodice koje mole brazilske vlasti da im pomognu oko evakuacije iz Ukrajine.

"Situacija je očajna. Molim vas da objavite ovaj video kako bi stigao do Vlade. Granice su zatvorene, banke, nema goriva, biće nestašica hrane, nema novca. Okupljeni smo i čekamo plan za napuštanje Ukrajine", prenosi riječi fudbalera Šahtjora Žuniora Moraeša pomenuti novinar.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2