Hadžibegić: Nemoguće da nemamo dobrih domaćih trenera

Nemoguće je da nemamo dobrih domaćih trenera, poručio je Faruk Hadžibegić, proslavljeni fudbalski stručnjek i nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Komentarišući seriju loših rezultata reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je u posljednje 22 utakmice (ne računajući večerašnju prijateljsku protiv Luksemburga odigranu na stadionu "Bilino polje" u Zenici) ostvarila samo dvije pobjede, Hadžibegić ističe da ga najviše zabrinjava izuzetno loša atmosfera oko "zmajeva". Aktuelni selektor BiH Ivajlo Petev na svom kontu (bez večerašnje utakmice), ima ukupno 13 mečeva, samo dvije pobjede, pet puta je remizirao, a protiv Gruzije je upisao šesti poraz u svom mandatu. Hadžibegić ističe da bugarski stručnjak nije jedini krivac ali kaže više je nego očigledno da stranac na klupi reprezentacija barem iz našeg regiona nije dobitna kombinacija.

"Nisam protiv stranaca, ali je nemoguće da nemamo domaćih trenera i domaće solucije. Čovjek sa naših prostora zna i umije da favorizuje dobru atmosferu koja nam sada itekako treba. Čovjek sa naših prostora poznaje naše relacije, bolje poznaje kulturu fudbala na našim prostorima, a samim tim se bolje nosi i sa autoritetom. Kada govorimo o strancu aktuelnom selektoru, problem je što nema rezultata i mislim da se naš problem može riješiti jednim ozbiljnim sportskim okruglim stolom. Nisu čak problem ni porazi, nego je problem jedan ogroman revolt koji se stvorio i koji je okupirao reprezentaciju", smatra Hadžibegić.

A tome u prilog svakako ide broj posjetilaca na utakmici protiv Gruzije.

"Teško je bilo gledati utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Gruzije. Već duži period gledamo reprezentaciju od koje očekujem jako dobru utakmicu, živu utakmicu, motivisanu ekipu, koja traži rezultat, a to je nažalost izostalo. Ono što me još više boli, pored poraza ili bolje rečeno serije poraza, to je prazan stadion. To je meni najveća opomena za sve i ako nismo shvatili tu poruku ništa nećemo napraviti. Rezultat je samo kap koja je prelila čašu, ali poruka koju su nam poslali navijači svima bi trebala da bude jasna", istakao je Hadžibegić.

On je mišljenja da je prilikom izbora Ivajla Peteva napravljen temelj da stvari krenu u lošem smijeru.

"Sjetimo se načina na koji smo birali selektora. Desilo se nešto što se nije smijelo desiti, a to je da imamo pobjednika i pobjeđenog. To je priča o međusobnom duelu Zvjezdana Misimovića i Emira Spahića oko izbora dva kandidata Ivajla Peteva i Sergeja Barbareza. Igrali su zajedno, rade zajedno za NFS BiH, Misimović i Spahić, i nisu smjeli dovesti do takve situacije koja se reflektovala na igrače, a i na publiku“, kazao je Hadžibegić i dodao:

"I sam selektor Ivajlo Petev je davao dosta nespretne izjave, gdje je probudio očekivanja. Većina nas je prihvatila te njegove analize i očekivanja da će biti bolje, tako da se sve to skupilo na jednu tačku koja je zadnja opomena i poruka 'Probudite se'. Ako se ne probudite vrlo brzo ćemo ugasiti radnju'".

Peteva ne smatra jedinim odgovornim za trenutno stanje.

"Selektor nije jedini krivac, iako su gotovo svi bili za drugu odluku prilikom izbora, pa i ja među njima. Međutim, kada je N/FS BiH donio tu odluku svi smo mu dali podršku, ali selektor umjesto da objasni stručnije šta hoće da radi i u periodu kada ima najgore rezultate, on kaže: 'Cijenite mene po rezultatima'. Znam da je njegov posao težak, ali mislim nije osjetio atmosferu i našao način da pomiri zaraćene strane. Tako ćemo se mi do utakmica Lige nacija baviti ko će biti selektor, ko će biti poznav, zbog čega i kako, ući ćemo u polemike, a sve je to dio atmosfera koja je jako bitna u ostvarivanju rezultata", istakao je Hadžibegić.

Pozvao je aktuelne čelnike N/FS BiH da reaguju.

"Rješenje je kod predsjednika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH i članova Izvršnog odbora ako stvarno žele naprijed. Ako ovako ostane neće biti dobro, jer ponoviću da je nekih nekoliko stotina navijača, odnosno prazno 'Bilino polje' na jednoj utakmici reprezentacije BiH za mene frapantno", zaključio je Hadžibegić.