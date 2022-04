Haland dogovorio sve sa Sitijem, napadaču 155 miliona evra za pet godina?

Fudbaler Borusije Dortmund Erling Haland blizu je transfera u Mančester Siti, sa kojim je navodno već postigao dogovor o ličnim uslovima. "Građani" su spremili petogodišnji ugovor napadaču prema kojem bi zarađivao oko 31.000.000 evra godišnje što bi ga učinilo najplaćenijim igračem u klubu, a "milionerima" će pripasti 75.000.000 evra na ime obeštećenja.

Ovu vijest su objavili brojni ostrvski mediji među kojima su "BBC", "Daily mail", "Sky Sports"...

Kao što je rečeno Siti je spremio 155.000.000 evra fudbaleru koji će toliko zaraditi na ime petogodišnjeg ugovora. Ukoliko se ovo ispostavi kao tačno Haland će prestići Kevina de Brujnea koji je trenutno sa 24.720.000 evra najplaćeniji igrač Sitija.

Reprezentativac Norveške u Borusiji ima otkupnu klauzulu koja iznosi 75.000.000 evra što sigurno nije veliki problem sa bogati engleski klub.

Iako su mediji ovo predstavili kao već gotovu stvar, mali problem bi mogle da naprave provizije koje žele otac fudbalera Alf – Inge Haland i agent Mino Rajola. Otac želi 30.000.000 evra, a Rajola je od Sitija tražio čak 40.000.000 evra i sada se navodno vode pregovori kako bi sve strane uključene u ovaj posao pronašle zajednički jezik.

