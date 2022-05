Haos u Sent Etjenu: Huligani bakljama jurili igrače

Fudbalski klub Sent Etjen se ponovo vratio u drugu ligu Francuske, a njegovi navijači su to vrlo, vrlo teško podnijeli.

Uoči finalnog meča Lige šampiona u subotu uveče u Parizu između Real Madrida i Liverpula viđeni su brojni incidenti. Francuzi su za njih okrivili navijače iz Engleske. Ali, huliganizam očigledno stanuje i u Francuskoj. Slavni Sent Etjen, jedan od klubova sa najviše trofeja u Francuskoj, poslije baraža i poraza od Oksera preselio se u niži rang, piše Sport klub.

I to je bilo neoprostivo za njegove navijače. Huligani iz Sent Etjena utrčali su na teren i bakljama gađali igrače, koji su nekako uspjeli da se spasi i pobjegnu u svlačionicu. Ubrzo se pojavila i policija koja je ispalila suzavac među nekontrolisanu rulju. Čak se pominje da su igrači potom bukvalno evakuisani sa stadiona.

Inače, Sent Etjen je klub koji je deset puta bio šampion Francuske, upravo onoliko puta koliko i PSŽ i Marsej, što dovoljno govori o veličini kluba.

Chaos at Saint Etienne as the club are relegated to Ligue 2 pic.twitter.com/uose434yi2