Hiljade oproštajnih poruka od Ivice Osima: Legende nikada ne umiru

SARAJEVO - Nakon što je potvrđeno da je danas preminuo velikan bh. sporta Ivica Osim na društvenim mrežama navijači, sportisti, političari, građani objavili su hiljade oproštajnih poruka posvećenih Štrausu sa Grbavice.

Kapiten fudbalske reprezentacije Edin Džeko na svom je Facebook profilu poručio: “Legende nikada ne umiru. ”

“Ostavka je, ovako, najdirektnija stvar, da kaže čovjek: odlazim i gotovo je. Opet vam kažem, a to sam već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići, ni u Firencu ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim, ovako ljudski, i ako me neko bude pitao, tu nema problema nikakvih, to je moj privatni gest, a vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka, a ja neću da govorim radi čega i da objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.” citirao je Džeko riječi Ivice Osima prilikom davanja ostavke na mjesto selektora fudbalske reprezentacije Jugoslavije, a prenosi N1.

Od Osima se oprostio i FK Sarajevo, najveći sportski rival.

“Danas nas je napustio Ivica Osim, veliki rival na terenu, a izvan njega veliki prijatelj. Počivaj u miru Švabo” stoji u objavi FK Sarajevo.