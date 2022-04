Ilić: Svi znamo koliko mi Partizan znači, ali profesionalci smo

Trener fudbalera Čukaričkog Saša Ilić rekao je da se njegova ekipa u predstojećem meču protiv Partizana u Superligi Srbije sigurno neće braniti.

On je dodao da crno-belima neće biti lako na Banovom brdu.

"Imamo veliko poštovanje prema Partizanu, znamo protiv koga igramo. Ali, sigurno je da će opredeljenje Čukaričkog biti da igra fudbal, da se ne brani, baš kao što je to bio slučaj u svakom meču ove sezone", rekao je Ilić za klupski sajt.

"Naš cilj je da publika uživa... Isto tako, i nama je meč rezultatski bitan, daleko smo još od toga da je Evropa obezbeđena, iako prednost jeste velika", dodao je Ilić.

Posljednji meč regularnog dijela Superlige Srbije Čukarički će odigrati sutra na svom stadionu kada će ugostiti ekipu Partizana.

Čukarički je kolo pred početak plej-ofa treći na tabeli sa 53 boda, odnosno ima 13 bodova više od najbližih pratilaca, niškog Radničkog i Voždovca, a 15 više od TSC-a.

Na drugoj strani, Partizan drugi sa 78 bodova, koliko ima i prvoplasirana Crvena zvezda, s tim da crveno-beli imaju bolji međusobni skor i gol razliku.

"Ponavljam, prednost jeste velika, ali nije nedostižna. Posebno zbog činjenice da nijedan meč do kraja šampionata neće biti lak. Mi ćemo, na primer, u naredne četiri utakmice tri puta igrati protiv Crvene zvezde i Partizana, a do sada smo u Superligi, otkako sam na klupi Čukaričkog, gubili samo od tih timova", istakao je Ilić.

Po riječima Ilića, upravo će predstojeći dueli protiv "vječitih" rivala, dva protiv Partizana i jedan protiv Crvene zvezde, biti najbolji mogući test za njegov tim.

"Svi znaju koliko Partizan meni znači, tu nema šta da se krije. Ali, profesionalci smo, naravno da ću se truditi da sa Čukaričkim ostvarim što bolji rezultat", rekao je Ilić.

"Crno-beli se bore za titulu, kako sada stvari stoje ta borba biće vođena do kraja šampionata. Imaju sjajnog trenera, koji je veliki motivator, zna da igra na rezultat, uostalom to i potvrđuje aktuelna sezona, u kojoj je Partizan bio i u nokaut fazi evropskog takmičenja", dodao je on.

Ilić je naveo da je u mečevima protiv Crvene zvezde i Partizana ove sezone insistirao na tome da Čukarički "pokaže karakter".

"To je osnovni preduslov za dobar rezultat protiv ekipa takvog kvaliteta. I uspevali smo na gostovanjima u Humskoj i na stadionu 'Rajko Mitić', igra je bila dobra, doduše rezultat je izostao, tada nismo koristili svoje prilike", rekao je Ilić.

"Treba da sačekamo svoje šanse i kad ih bude, da imamo dovoljno koncentracije da ih iskoristimo. Pitaće se naravno i Partizan, ali sam siguran da ni njima neće biti lako na Banovom brdu", zaključio je Ilić.

Utakmica između Čukaričkog i Partizana igra se u nedjelju od 19.05 na Banovom brdu.

(b92)