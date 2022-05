Ima stvari koje ni za milijardu evra ne možete da kupite

Fudbalski trener Pep Gvardiola je ponovo ostao bez Lige šampiona, kao i bogate gazde Mančester Sitija, kojima je "ušati pehar" još uvijek nedosanjan san.

Gvardiola je sa Barsselonom uspio dva puta da osvoji Ligu šampiona, ali od 2011. godine ne uspjeva da se domogne najvažnijeg pehara, iako je poslije toga vodio Bajern tri sezone, kao i Mančester Siti već šest sezona.

Od dolaska u Mančester Siti Gvardiola je faktički dobio neograničen budžet, sa ciljem da donese Ligu šampiona. Bili su blizu u nekoliko navrata. Tri puta su stizali do četvrtfinala, jednom do finala i sada do polufinala.

Samo početkom ove sezone Siti je oborio klupski rekord za transfer Džeka Griliša, koji je podbacio u polufinalu, jer nije iskoristio nevjerovatnu priliku da riješi meč u završnici i da Sitiju donese nedostižnih 2:0 protiv Real Madrida. Kasnije nije uspio da pokaže gotovo ništa u produžetku, pa ga mnogi smatraju promašenom investicijom.

A plaćen je 117,5 miliona evra Aston Vili prošlog ljeta. Računajući taj transfer, Gvardiola je tokom perioda u Sitiju premašio cifru od milijardu evra za pojačanja.

Tokom šest sezona na klupi Građana, samo na obeštećenja za transfere Gvardiola je potrošio 1.088.000.000 evra.

Poslije Griliša, najskuplja Gvardiolina pojačanja bili su: Ruben Dijas, koji je plaćen 68 miliona evra, Rijad Marez, koji je plaćen 67,8 miliona evra, Kanselo (65 miliona evra), Rodri (62,7), Mendi (57,5), Džon Stons (55,6), Kajl Voker (52,7), Leroj Sane (52), Bernardo Silva (50); Nejtan Ake (45,3), Ederson (40), Feran Tores (33,5), Gabrijel Žesus (32)....

Mnogi bi, kada se pogleda sve ovo, rekli čuvenu rečenicu, koja se perfektno uklapa u Gvardiolinu i Sitijevu želju da dođu do Lige šampiona - ima stvari koje novac ne može da kupi.

To su na svojoj koži osjetili i vlasnici PSŽ-a, takođe bogati šeici koji imaju milijarde na računima, koji takođe iz sezone u sezonu dovode skupa pojačanja, ali po pravilu ostaju bez trofeja u Ligi šampiona, što je bio slučaj i ove sezone, kada ih je takođe eliminisao Real Madrid.

(Telegraf)