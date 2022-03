Iz Egipta optužili Senegal za napade i rasizam

Fudbalski savez Egipta saopštio je da su njihovi igrači bili izloženi napadima i rasističkom vrijeđanju u Senegalu na baraž utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Iz tog Saveza navode da je posebno meta bio igrač Liverpula Mohamed Salah, a da su senegalski navijači bacali flaše i kamenje tokom zagrijavanja, dok su prilikom dolaska na stadion napali autobus sa egipatskim fudbalerima.

"Navijači su pokušali da zastraše igrače gađajući ih flašama i kamenjem tokom zagrijavanja. Autobusi sa egipatskim igračima takođe su bili izloženi napadima, koji su doveli do razbijanja prozora i povreda, a u žalbi smo kao dokaze stavili slike i video zapise", navodi se u saopštenju tamošnjeg saveza, a prenosi "B92".

Fudbaleri Senegala plasirali su se na Svjetsko prvenstvo, pošto su pobjedili Egipat poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca sa 3:1. Tokom utakmice domaći navijači su koristili lasere kako bi ometali egipatske fudbalere. Senegal je ove godine poslije penala savladao Egipat i u finalu Afričkog kupa nacija.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers. Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu