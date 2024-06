Izbacili selektora iz svlačionice nakon šokantnog poraza na Euru

Nakon poraza od Rumunije u Minhenu uslijedila je drama na Alijanc areni - igrači Ukrajine su selektora Sergeja Rebrova udaljili iz svlačionice.

On to sam priznao nakon utakmice, a navodno je tim želio sve što se dogodilo raspraviti sam, bez svog šefa.

"Niko nije očekivao takav rezultat. Puno smo imali loptu u posjedu, ali nismo mogli stvoriti prilike. To nam se osvetilo. Igrači su shvatili da je to bilo premalo. Mi smo velika, jaka nacija koja trenutno brani svoju zemlju. Ali igrači to nisu pokazali, i zato se s razlogom izvinjavaju", - komentarisao je Rebrov, prenosi Jutarnji list.

Izvinjenje su navijačima uputili vratar Andrij Lunin i branič Oleksandr Zinčenko. Lunin je cijelu sezonu branio za Real Madrid, te se očekivalo da bude jedna od najjačih ukrajinskih karika na Euru, no na kraju na njegovu dušu idu prva dva rumunska pogotka. Uoči prvog kojeg je postigao Nikolae Stanču predao je loptu protivniku u opasnoj zoni umjesto da je ispuca daleko od gola, dok mu je kod drugog kojeg je postigao Razvan Marin propustio loptu kroz ruke.

"Moja pogreška kod prvog pogotka promijenila je utakmicu i učinila je težom za nas. Jako mi je žao zbog mojih kolega koji su se jako trudili. Već sam se izvinio ekipi", rekao je Lunin.

Sljedeću utakmicu Ukrajina igra u petak protiv Slovačke.

"Nastavljamo vjerovati u prolaz naše grupe. Igramo za naše navijače i za naše vojnike koji brane našu zemlju. Moramo je braniti na isti način ovdje u sljedećim utakmicama", poručio je ukrajinski golman.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.