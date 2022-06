Izvršni Odbor FSRS donio odluku: Sloga u m:tel Premijer ligi BiH

Fudbaleri Sloge iz Doboja i zvanično su novi član m:tel Premijer lige BiH odlučeno je nakon sjednice Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Šampionsku krunu u sezoni za nama osvojila je Krupa koja je tako i automatski stekla pravo da igra bh. elitu, ali zbog toga što ne ispunjavaju uslove u viši rang takmičenja ide Sloga iz Doboja koja je u finišu šampionata m:tel Prve lige RS došla do drugog mjesta. Ovo je i zvanično potvrđeno danas nakon pomenute sjednice Izvršnog odbora.

"Premijer liga BiH u Doboju! Ljepša vijest nije odavno stigla u FK Sloga Doboj, naši momci u narednoj sezoni igraće Premijer ligu BiH. Odlukom IO FSRS, Sloga Doboj je novi premijerligaš, na nama je sada da se pobrinemo da velikane BiH fudbala ugostimo u našem Doboju i na našim 'Lukama' i predstavimo se u najboljem mogućem svjetlu", radosnu vijest preko društvenih mreža potvrdili su i iz kluba iz Doboja.

Dodajmo i to da je prije nekoliko dana trener Zoran Ćurguz izvršio prozivku igrača, a samim tim su i počele pripreme tima iz Doboja za narednu sezonu. Prvi dio priprema će biti obavljen u Doboju, a zatim se tim seli na Zlatibor. Tim već 17. juna očekuje i prvi kontrolni meč i to protiv Tuzla Sitija sa kojim će igrati i u m:tel Premijer ligi.

Dodajmo i to da plasman Sloge u Premijer ligu nije bila jedina odluka IO-a FSRS. Tako se na sajtu pomenutog Fudbalskog saveza navodi i to da će m:tel Prva liga Republike Srpske u sezoni 2022/2023. brojiti 18 umjesto dosadašnjih 16 klubova. Takođe je odlučeno da Druga liga Republike Srpske od sezone 2023/2024. bude jedinstvena sa 18 klubova. Novi šampionat RS će početi 6. avgusta, a u međuvremenu će klubovi imati priliku da se tokom prelaznog roka pojačaju. Tako od 6. juna traje ljetni prelazni rok i to do 13. avgusta za profesionalne fudbalere, a za igrače amatere prelazni rok počinje 27. juna i trajaće do do 16. septembra.