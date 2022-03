Jirgen Klop pričao o Željku Buvaču prvi put od razlaza

Jirgen Klop, menadžer Liverpula, po prvi put progovorio o bivšem pomoćniku Željku Buvaču sa kojim se rastao 2018. i to nakon 17 godina zajedničke saradnje.

Njih dvojica su saradnju počeli 2001. godine u Majncu, zatim su nastavili zajedno u Borusiji Dortmund i na kraju i u Liverpulu gdje je i došlo do razlaza.

Nekadašnji fudbaler Banjalučkog Borca je po mnogima bio "mozak" koji stoji iza svih uspjeha Klopa kao glavnog trenera i tako je bilo 17 godina u kojima su zajedno vodili stotine utakmica u raznim takmičenjima.

Do kraja krajem aprila 2018. godine Buvač je digao sidro i tako se raspao jedan od najdugovječniji tandema u fudbalu. Od tada su prošle skoro četiri godine i Klop nije želio da priča na ovu temu sve do sada. On je u podkastu "Allez Les Rouges", a prenosi "Liverpoolecho", pričao o svojoj trenerskoj karijeri i jednom trenutku razgovora dotakao se bivšeg saradnika.

"Morate da pronađete put da steknete svo moguće znanje tokom godina. Ne znam gdje bih bio bez svojih pomoćnika, sigurno ne tu gdje jesam. Dugo sam radio zajedno sa Željkom Buvačem, koji je bio iskusniji trener od mene kada smo počeli da sarađujemo jer je bio stariji i već je malo radio. Dugo smo blisko sarađivali, a onda to više nije išlo doveli smo Pepa Lijndersa i Vitora Matosa. Oni su energični, oni su sljedeća generacija", rekao je Klop i dodao:

"Oni imaju drugačiji ugao gledanja, oni su mašine za trening. Ja kažem 'Hoću da igramo ovako, hoću da igrao onako', a oni odmah ispale 25 treninga i pitaju 'koji želiš'. Drže te mladim i to je jako dobro. Kao što sam rekao ne znam gdje bih bio bez svojih pomoćnika. Ali mislim da i ljudi oko mene znaju da su tu gdje jesu sao zato što sam ja tu i zajedno funkcionišemo veoma dobro".

Podsjetimo, mediji su pisali da su se Buvač i Klop razišli zbog toga što je aktuelni sportski direktor Dinama iz Moskve imao ponudu da preuzme Arsenal. Nijemac mu je navodno zamjerio jer je to krio od njega.

Prije dvije godine i sam Buvač je pričao na ovu temu i tada je istakao da Klopu nije čestitao na osvojenoj Ligi šampiona u toj istoj sezoni u kojoj je bivši igrač Borca napustio Liverpul.

"Nisam mu čestitao titulu. Bio sam srećan zbog Liverpula, zbog navijača, zbog igrača. Osjećao sam se kao da sam menadžer svih tih 17 godina. Radio sam posao menadžera, osim što nisam javno govorio i davao intervjue. Osim toga, imao sam sve funkcije i trudio sam se da utičem na tim koliko god sam mogao da im pomognem da uspiju. Ali nije mi bila potrebna takva pažnja", rekao je tada Buvač.