"Kad čuješ Dinamo Zagreb, pomisliš da su nebitni"

Sportski direktor Sevilje Ramon Rodriges Verdeho, poznatiji kao Monći, govorio je za medije poslije žreba za plej-of Lige Evrope.

Tamo će se sastati sa zagrebačkim Dinamom, 17, odnosno 24. februara.

"Prvo što pomisliš kada vidiš ime Dinamo Zagreb jeste da to nije bitna ekipa, sve dok ne počneš da igraš protiv njih, pa kada vidiš da su iskusni i važni u svojoj zemlji", rekao je Monći.

Monći smatra da je Dinamo otpilike na istom nivou kao i ostali klubovi, koje je Sevilja mogla da izvuče.

"Dinamo je klasik hrvatskog fudbala, sigurno najbolji klub hrvatskog fudbala. Ima iskustvo igranja u Evropi, pa će biti komplikovano. No, gledajući protivnike koje smo mogli da izvučemo bilo je malo povoljnih opcija, zapravo nijedna. Dinamo je manje-više na nivou ostalih koje smo mogli da dobijemo", dodao je sportski direktor Andalužana.

Monći je istakao pojedine igrače Dinama.

"To je ekipa koja možda nema puno poznatih igrača, ali ima Oršića koji mi se izuzetno sviđa, to je 28-godišnjak koji fantastično igra na krilu. Postigao je izuzetno lijep gol protiv Vest Hama. Tu su još Petković, Ivanušec, Livaković... to su važni igrači s iskustvom igranja u reprezentaciji", zaključio je Monći.

(B92.net)